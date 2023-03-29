Великая депрессия не за горами. США и Европу охватила волна банковской паники, а приложения и социальные сети ее усугубили - уверено испанское издание El País.

В публикации отмечается: ситуация с SiliconValleyBank и CreditSuisse показала, что сектор сталкивается с новыми рисками - быстрым оттокомсредств, а также распространением плохих новостей и слухов.