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США и Европу охватила волна банковской паники

Великая депрессия не за горами. США и Европу охватила волна банковской паники, а приложения и социальные сети ее усугубили - уверено испанское издание El País.

В публикации отмечается: ситуация с SiliconValleyBank и CreditSuisse показала, что сектор сталкивается с новыми рисками - быстрым оттокомсредств, а также распространением плохих новостей и слухов.

Переполох возникает из-за гуляющих в интернете предупреждений о проблемах с банками. А цифровые приложения позволяют мгновенно переводить деньги, не давая властям времени для срочного вмешательства, отмечают испанские журналисты.

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