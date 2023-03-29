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США и Европу охватила волна банковской паники
Великая депрессия не за горами. США и Европу охватила волна банковской паники, а приложения и социальные сети ее усугубили - уверено испанское издание El País.
В публикации отмечается: ситуация с SiliconValleyBank и CreditSuisse показала, что сектор сталкивается с новыми рисками - быстрым оттокомсредств, а также распространением плохих новостей и слухов.
Переполох возникает из-за гуляющих в интернете предупреждений о проблемах с банками. А цифровые приложения позволяют мгновенно переводить деньги, не давая властям времени для срочного вмешательства, отмечают испанские журналисты.
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