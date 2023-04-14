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США и Филиппины проводят масштабные военные учения

Глобализация напряженности. Филиппины и США начали крупнейшие в своей истории совместные военные учения. В маневрах Балитикан участвуют более пяти тысяч филиппинских и свыше 12 тысяч американских военнослужащих. А также около сотни военных Вооруженных Сил Австралии. В качестве наблюдателей - Япония и Великобритания и еще около десятка стран.

У простых граждан мнения не спрашивали - учения стартовали, несмотря на протесты против военного сотрудничества Манилы с Вашингтоном. Участники акций полагают, что маневры способствуют эскалации напряженности в регионе, а не миру и стабильности.

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