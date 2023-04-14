США и Филиппины проводят масштабные военные учения

Глобализация напряженности. Филиппины и США начали крупнейшие в своей истории совместные военные учения. В маневрах Балитикан участвуют более пяти тысяч филиппинских и свыше 12 тысяч американских военнослужащих. А также около сотни военных Вооруженных Сил Австралии. В качестве наблюдателей - Япония и Великобритания и еще около десятка стран.