США и Израиль официально вышли из ЮНЕСКО

Вступило в силу соответствующее решение, объявленное американским руководством еще в 2017 году. В Вашингтоне объяснили такой шаг поддержкой политики Израиля в отношении Иерусалима. Еще одной причиной стало желание сэкономить средства. Штаты ежегодно выделяли ЮНЕСКО около 80 миллионов долларов. В 2011 году Вашингтон прекратил финансировать организацию после того, как в ее состав на правах полноправного члена приняли Палестинскую автономию. Вслед за Вашингтоном решение покинуть ЮНЕСКО принял Израиль.