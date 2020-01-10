США и Канада примут участие в расследовании катастрофы в Тегеране

Иран официально пригласил Канаду и США к расследованию катастрофы украинского “боинга”. Канадские власти уже собрали группу специалистов, которая отправится на место аварии. К расследованию также присоединятся эксперты из Национального совета по безопасности на транспорте США, а также представители концерна «Боинг». Кроме того, в Тегеран уже прибыли специалисты из Украины. Такую интернациональную группу для выяснения причин катастрофы Иран собирает из-за недавних обвинений премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что рухнувший самолет был случайно сбит в Тегеране иранской ракетой. Об этом якобы говорят разведданные. Эта же причина имеется среди версий украинских следователей, однако прямых доказательств этому нет. Об этом заявил Владимир Зеленский. Президент Украины также призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить все имеющиеся данные, касающиеся катастрофы. К слову, Иран обвинения Канады отвергает.



