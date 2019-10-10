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США и Китай могут заключить валютное соглашение

США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем врамках частичной торговой сделки. Документ может приостановить очередное повышение пошлин. В Администрации главы Белого дома надеются, что именно валютное соглашение поможет продолжить переговоры поключевым вопросам на пути к большой торговой сделке. Обсудить придется проблемы интеллектуальной собственности ипринудительной передачи технологий. Очередной раунд переговоров между Пекином и Вашингтоном продолжится сегодня.

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