США и Китай могут заключить валютное соглашение

США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем врамках частичной торговой сделки. Документ может приостановить очередное повышение пошлин. В Администрации главы Белого дома надеются, что именно валютное соглашение поможет продолжить переговоры поключевым вопросам на пути к большой торговой сделке. Обсудить придется проблемы интеллектуальной собственности ипринудительной передачи технологий. Очередной раунд переговоров между Пекином и Вашингтоном продолжится сегодня.



