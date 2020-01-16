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США и Китай подписали соглашение о первой фазе урегулирования торговых споров

На церемонии в Белом доме подписи под документом поставили американский лидер Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Соглашение подразумевает увеличение импорта из США в Китай на 200 миллиардов долларов в течение двух лет, а также сокращение некоторых американских пошлин на товары из Поднебесной. Как ожидается, в самом скором времени начнется обсуждение второй фазы торгового соглашения о дальнейшем снижении пошлин.

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