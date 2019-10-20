США и Китай сделали шаги в сторону перемирия в торговой войне

Две ведущие экономики мира заключили промежуточное соглашение. Дональд Трамп уже объявил, естественно, в “Твиттере” о закупках Китаем американской сельхозпродукции. Правда, Вашингтон в свою очередь отказался от уже запланированного на 15 октября повышения пошлин на китайские товары. Речь о 250 миллиардах долларов.



Пока стороны достигли консенсуса только в первой фазе частичной торговой сделки. И договоренности на словах. Однако это лучше, чем ничего. Несколько дней спустя Трамп отправился на открытие в Канзасе фабрики уже французского бренда "Луи Виттон". Там он также напомнил нации о необходимости развивать собственные производства. И неудивительно, ведь сумочки от модного бренда обойдутся американским модницам недешево! На неделе Вашингтон ввел рекордные тарифы на целый ряд товаров из Евросоюза общим объемом в 7 с половиной миллиардов долларов.



Все бы ничего, но резкая смена курса торговых отношений Вашингтона с миром происходит на фоне предвыборной гонки накануне президентских выборов США 2020 года. Кому на самом деле выгодны новые тарифы, и возможно ли все-таки торговое перемирие между Вашингтоном и Пекином - разбиралась Мария Петрашко.

Д. Трамп: Американским фермерам понадобится больше земли и тракторы побольше!

Американским фермерам понадобится больше земли и тракторы побольше! Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Повод приступа хозяйственности - торговое перемирие с Китаем. Страны договорились о частичном соглашении или "первой значительной фазе торговой сделки".

Видимо, рано или поздно любое противостояние заканчивается. Особенно, когда по одну из сторон океана набирает обороты предвыборная гонка за год до президентских выборов. И вот уже кандидат Трамп позаботился в первую очередь о своем электорате. Фермеры-избиратели существенно пострадали от всех перипетий торговых споров США и КНР. И пусть официально перемирие страны подпишут лишь через несколько недель, Китай уже приступил к игре по новым правилам Поднебесная начала закупку американской сельхозпродукции. В планах поставки на сумму до 50 миллиардов долларов. Электорат не треснет, забота кандидата Трампа не знает границ и даже пошлин в адрес КНР, которые глава Белого дома любезно отложил на неопределенный срок.

Казалось бы, куда спешить Пекину? Ведь выборы не грозят Поднебесной в ближайший год. Но, как оказалось, всем игрокам нужен пас.

Неутешительные прогнозы МВФ не сулят мировой экономике позитивных перспектив. А прогноз по росту ВВП Китая на 2020 год опустился до самого низкого значения за последние 30 лет - ниже 6 %. Такого не было даже в разгар азиатского, а затем и мирового финансового кризиса. А потому пас в очередной раздаче пошлин Китаю не помешает. Но тут уж, как водится, кому война – кому возможность восстановиться, заполучив большой куш. Ведь любой торговый спор имеет одинаковую цель – защита собственных производителей. Китайскую экономику, будучи первой в мире по паритету покупательной способности, так и хочется обогнать. Но эта гонка уже проиграна Вашингтоном, однако козырь США по-прежнему - технологии.



Китай делает ставку не на экспорт, а на внутреннее потребление, тем самым стимулируя собственную экономику

Только теперь уже и Пекин переходит от экспансии количества к экспансии качества. Потому и не исполнил свои угрозы по девальвации юаня на 25 %, что резко снизило бы цены на экспорт, а значит, повысило привлекательность китайских товаров. Ведь сейчас Китай делает ставку не на экспорт, а на внутреннее потребление, тем самым стимулируя собственную экономику по статусу развитых государств. КНР умело защищает свои интересы, следуя стратегии научно-технического развития страны, щедро раздавая государственным предприятиям субсидии.

И ни в одной из фаз перемирия республика явно не подпишет пункт о реформах китайской промышленности. Такой расклад спустя год торговой войны явно не устраивает Белый дом.

Когда за игорным столом две сверхдержавы, другим остается либо подыгрывать, либо выйти из игры.

Сейчас официальному Вашингтону любой мир - лучше торговой войны.