США и Китай снова не смогли достичь прогресса по торговому соглашению

Двухдневный диалог заместителей главных переговорщиков прошел безрезультатно. В связи с этим вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ покидает Штаты. Ранее планировалось, что высокопоставленный китайский чиновник пробудет в Вашингтоне по меньшей мере два дня. Местная пресса отмечает, что Пекин отказался обсуждать вопрос принудительной передачи технологий, а также не смог убедить представителей США рассмотреть возможность заморозки пошлин.



