США и Китай: урегулирование торговых споров

США и Китай частично договорились после двухдневных встреч по урегулированию двусторонних торговых споров. Введение пошлин с 15 октября на китайские товары отложено. На кону - новое соглашение между странами, его планируют подписать уже в ноябре на саммите АТЭС. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны подошли к очень существенной первой фазе сделки. В рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот

