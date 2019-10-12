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США и Китай: урегулирование торговых споров

США и Китай частично договорились после двухдневных встреч по урегулированию двусторонних торговых споров. Введение пошлин с 15 октября на китайские товары отложено. На кону - новое соглашение между странами, его планируют подписать уже в ноябре на саммите АТЭС. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны подошли к очень существенной первой фазе сделки. В рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот


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Тем временем с 18 октября вступают в силу рекордные санкции США на импорт из ЕС в размере 7 с половиной миллиардов долларов. Еврокомиссар по торговле направила письмо в Вашингтон, в котором предупредила об ущербе для мировой торговли, угрозе для рабочих мест по обе стороны Атлантики и призвала США попытаться найти справедливый выход из данной ситуации. Политик подчеркнула, что введение американских тарифов подтолкнет ЕС к введению контрмер.

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