США и Китай вновь сядут за стол переговоров

Очередной раунд торговых переговоров состоится между США и Китаем. Он пройдет на уровне министров в американской столице в четверг. Пекин хочет исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики, а также правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона. Напомним, торговая война между Штатами и КНР идет с прошлого года. За это время страны несколько раз проводили переговоры, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.