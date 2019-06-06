США и Мексику ждет очередной раунд переговоров

Вчера госсекретарь Майк Помпео и министр иностранных дел Марсело Эбрард должны были обсудить торговлю и вопросы миграции. Но встреча завершилась безрезультатно. Напомним, президент США неделю назад объявил о введении пятипроцентных пошлин на товары из Мексики. Так Трамп хочет надавить на правительство из-за миграционного кризиса на общей границе.



Тем временем накануне около тысячи нелегалов прибыли для пересечения границы со Штатами в надежде, что им предоставят убежище. А их встретили около 200 военных.