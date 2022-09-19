США и НАТО - виновники конфликта в Украине, заявил бывший вице-канцлер Австрии

О том, что поставки оружия в Украину лишь усугубляют конфликт, заявил и бывший вице-канцлер Австрии. Хайнц-Кристиан Штрахе полагает, украинский кризис - это война США и НАТО против России, которая подвергает риску страны Европы.



Политик отметил, что Евросоюз и Австрия должны как можно быстрее положить конец конфликту путем диалога, и подчеркнул - поддержка антироссийских санкций повлечет за собой абсолютное разрушение экономики Австрии.