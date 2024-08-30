США и Польша обсудили модернизацию армии

Вчера ваша команда была в Техасе и видела, как с конвейера сошел первый польский самолет F-35. Это большой шаг к тому, чтобы Польша получила на вооружение самый смертоносный и выживаемый истребитель на Земле. F-35 улучшит ваши оборонительные возможности, увеличит оперативную совместимость с нашими союзниками и поможет сдерживать конфликты. Позвольте мне также поздравить вас с приобретением вертолетов Apache. Теперь Польша станет крупнейшим оператором Apache за пределами Соединенных Штатов.

Ллойд Остин, министр обороны США