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США и Польша обсудили модернизацию армии
В Соединенных Штатах Косиняк-Камыш (вице-премьер и министр национальной обороны Польши) провел встречу с главой Минобороны США Ллойдом Остином. Обсудили дальнейшую оборонную модернизацию Польши и НАТО, включая недавнее соглашение о совместном производстве пусковых установок для ЗРК Patriot. Министры также затронули тему двусторонних отношений в сфере безопасности и отметили недавнее приобретение Польшей почти сотни вертолетов Apache и истребителей-бомбардировщиков F-35.
Вчера ваша команда была в Техасе и видела, как с конвейера сошел первый польский самолет F-35. Это большой шаг к тому, чтобы Польша получила на вооружение самый смертоносный и выживаемый истребитель на Земле. F-35 улучшит ваши оборонительные возможности, увеличит оперативную совместимость с нашими союзниками и поможет сдерживать конфликты. Позвольте мне также поздравить вас с приобретением вертолетов Apache. Теперь Польша станет крупнейшим оператором Apache за пределами Соединенных Штатов.
Соглашение о приобретении 32 истребителей-бомбардировщиков 5-го поколения F-35 заключили еще в январе 2020-го. Стоимость контракта - 4,6 млрд долларов. Уже известно, что Польша подготовит 24 пилота и 92 техника. Обучение будет проходить в США.
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