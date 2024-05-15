США и Украина обсуждают вопрос размещения комплексов Patriot в Харькове

Запад продолжает намеренно затягивать украинский конфликт. США и "незалежная" обсуждают размещение комплексов ПВО Patriot в Харькове. Об этом в ходе визита в Киев заявил госсекретарь Штатов. Блинкен подробностей приводить не стал, но отметил, что Вашингтон позволяет украинским властям самим решать, как вести боевые действия.