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США и Украина обсуждают вопрос размещения комплексов Patriot в Харькове
Запад продолжает намеренно затягивать украинский конфликт. США и "незалежная" обсуждают размещение комплексов ПВО Patriot в Харькове. Об этом в ходе визита в Киев заявил госсекретарь Штатов. Блинкен подробностей приводить не стал, но отметил, что Вашингтон позволяет украинским властям самим решать, как вести боевые действия.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что киевский режим требует от Байдена разрешить нанесение ударов по территории России американским оружием. По сообщениям "Политико", группа украинских парламентариев уже находится в Вашингтоне, чтобы заручиться поддержкой Конгресса по этому поводу.
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