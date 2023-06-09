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США и Великобритания намерены вытеснить Россию с рынка ядерной энергетики

Новая эра англосаксонского партнерства. США и Великобритания подписали Атлантическую декларацию. Документ будет направлен против Москвы. В частности, Россию намерены вытеснить с рынка ядерной энергетики. Атлантическая декларация может считаться очередным актом глобальной экономической войны, которую США и сателлиты ведут со всем остальным миром за глобальное доминирование. Договорились, видимо, также и о назначении нынешнего британского министра обороны генсеком НАТО. Такую возможность Байден во всеуслышание подтвердил.

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