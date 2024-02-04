США и Великобритания нанесли массированные удары по территории Йемена

Несколько десятков взрывов прозвучало в столице Йемена в результате очередного налета ВВС США и Великобритании. Удары пришлись по подземным хранилищам повстанцев, местам командования и контроля, а также самим вооружениям.

В ответ йеменские хуситы запустили баллистические ракеты в стороны американских авианосцев и военных кораблей.