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США и Великобритания нанесли массированные удары по территории Йемена

Несколько десятков взрывов прозвучало в столице Йемена в результате очередного налета ВВС США и Великобритании. Удары пришлись по подземным хранилищам повстанцев, местам командования и контроля, а также самим вооружениям.

В ответ йеменские хуситы запустили баллистические ракеты в стороны американских авианосцев и военных кораблей.

Соединенные Штаты и Британия с середины января наносят удары по объектам в Йемене, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Хуситы считают атаки террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

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