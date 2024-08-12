США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по хуситам

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли очередной удар по йеменскому портовому городу Ходейда. Серьезный ущерб нанесен инфраструктуре. Видимо, это ответ на недавнюю атаку по авианесущей группировке США в Красном море. Хуситы уверяют, что несколько дронов достигли этой цели. От американцев подтверждений пока не поступало. Конфликт на подступах к Суэцкому каналу перешел в фазу низкой активности. США и Британию вполне устраивает ситуация, когда товарные потоки практически пересохли, ведь это главным образом проблема Европы.