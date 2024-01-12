США и Великобритания нанесли удары по базам хуситов в Йемене

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. Они нанесли ночные удары по базам движения, задействовав ракеты "Томагавк".

Запуски производились с самолетов, кораблей и подлодок. Взрывы прозвучали в нескольких городах Йемена, в том числе в столице. Удары наносились при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Как информирует CNN, всего атакованы более 10 объектов, среди них радиолокационные системы, склады с беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами, а также площадки их запуска. В заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, отмечается: "Дополнительные меры, если они потребуются, будут приняты "без колебаний".

В связи с атакой Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН.