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США и Великобритания нанесли удары по базам хуситов в Йемене
США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. Они нанесли ночные удары по базам движения, задействовав ракеты "Томагавк".
Запуски производились с самолетов, кораблей и подлодок. Взрывы прозвучали в нескольких городах Йемена, в том числе в столице. Удары наносились при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.
Как информирует CNN, всего атакованы более 10 объектов, среди них радиолокационные системы, склады с беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами, а также площадки их запуска. В заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, отмечается: "Дополнительные меры, если они потребуются, будут приняты "без колебаний".
В связи с атакой Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН.
А перед Белым домом в Вашингтоне и на Таймс-сквер в Нью-Йорке уже собрались митингующие против нападения на объекты в Йемене. Они требуют прекратить бомбить страну и закончить операцию в секторе Газа.
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