США и Великобритания отправили 15 рейсов с оружием в Украину

Западная эстафета "кто больше накачает Украину оружием" продолжается. Согласно данным мониторинга западных авиационных ресурсов, со второй половины января самолеты США и Британии совершили по меньшей мере 15 рейсов в Украину. Тяжелые военно-транспортные самолеты отправляют для поставок оружия и военной техники. К слову, США в "военной помощи" переплюнуть сложно. За прошлый год Штаты выделили для страны 650 миллионов долларов. С начала 2022-го Америка уже направила военной помощи на 200 миллионов долларов.