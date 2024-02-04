США и Япония отрабатывают сценарий войны с Китаем

Запад, похоже, готовится к эскалации в Тихоокеанском регионе. Впервые гипотетическим врагом на учениях США и Японии обозначен Китай. Как передает агентство "Киодо", страны с помощью компьютерного моделирования отрабатывали сценарии вероятного вторжения Китая на Тайвань. Такой вариант используется в тренировках впервые. Да и ранее к противнику применялись лишь обезличенные формулировки. В этот раз (также впервые) применяются реальные карты. Как сообщается, до конца года японские и американские военные должны выработать совместный план действий на случай обострения ситуации в Тайваньском проливе.

