ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

США и Япония провели совместные учения над Японским морем

США продолжают увеличивать напряженность в разных частях мира. Вашингтон и Токио провели совместные учения с участием боевых самолетов над Японским морем. Заявленной целью маневров было подтверждение способности немедленно реагировать на возможные угрозы. Эксперты же считают, что это попытка Штатов затормозить установление главенствующей роли Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, с помощью этих учений Япония и США направили сдерживающий сигнал КНДР, которая накануне осуществила очередной пуск баллистических ракет.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все