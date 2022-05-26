США и Япония провели совместные учения над Японским морем

США продолжают увеличивать напряженность в разных частях мира. Вашингтон и Токио провели совместные учения с участием боевых самолетов над Японским морем. Заявленной целью маневров было подтверждение способности немедленно реагировать на возможные угрозы. Эксперты же считают, что это попытка Штатов затормозить установление главенствующей роли Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, с помощью этих учений Япония и США направили сдерживающий сигнал КНДР, которая накануне осуществила очередной пуск баллистических ракет.