США и Йемен обстреляли друг друга

Флот США нанес ночные ракетные удары по целям в столице Йемена: последствия атак пока не известны, однако взрывы прогремели в густонаселенных кварталах города. Ракету по одному из торговых американских судов выпустили и хуситы: про ущерб также пока не сообщается.