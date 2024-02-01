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США и Йемен обстреляли друг друга

Флот США нанес ночные ракетные удары по целям в столице Йемена: последствия атак пока не известны, однако взрывы прогремели в густонаселенных кварталах города. Ракету по одному из торговых американских судов выпустили и хуситы: про ущерб также пока не сообщается.

США вынуждены вести в регионе малоэффективную "войну длинной руки". Со своей стороны для продолжения обстрелов и у йеменцев ресурсов вполне достаточно - они могут проводить атаку за атакой многие месяцы.

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