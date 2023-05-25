США и Южная Корея провели самые масштабные в истории совместные учения с боевыми стрельбами недалеко от границы с Северной Кореей. Это первые из пяти раундов огневых учений, которые союзники организуют до середины июня. В маневрах участвовали современные истребители-невидимки, ударные вертолеты, системы залпового огня и другое вооружение из Южной Кореи и США.

А в Молдове впервые пройдут учения НАТО "Воздушный бастион - 2023". Военно-транспортные подразделения прибывают на военную базу Бульбоака. Целью заявлено обеспечение мер безопасности во время проведения второго саммита Европейского политического сообщества, который намечен на 1 июня. В мероприятии ожидается участие около 40 представителей стран ЕС и европейских структур, причем основные расходы на организацию форума лягут на бюджет Молдовы. В связи с этим представители оппозиционных партий готовятся к акциям протеста в дни проведения саммита.