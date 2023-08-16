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США идут на рекорд по случаям массовой стрельбы

Количество случаев массовой стрельбы в США на середину августа 2023 года уже превосходит показатели предыдущих лет.

По информации архива насилия с применением огнестрельного оружия, Соединенные Штаты могут достичь очередного антирекорда. В 2023 году количество случаев массовой стрельбы почти вдвое превышает количество дней - 443 инцидента за 227 суток.

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