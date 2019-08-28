США или Великобритания могут присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта в Украине

США или Великобритания могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом в интервью украинским СМИ заявил советник американского президента по вопросам национальной безопасности. Джон Болтон в эти дни находится с визитом в Киеве. По его словам, участие в дискуссии в "нормандском формате" Вашингтон и Лондон примут только в том случае, если того пожелают сами страны - участницы группы. Америка и Британия будут рады, если их присоединение придаст мирному процессу динамику.



Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что следующая встреча "нормандской четверки" на уровне глав государств может состояться уже в сентябре.



