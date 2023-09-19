США импортировали рекордный объем удобрений из России

Стоимость закупок достигла 944 миллионов долларов, предыдущий максимум поставили в прошлом году по итогам семи месяцев. Россия заняла второе место по поставкам удобрений в Соединенные Штаты в этом году. На первой строчке расположилась Канада. Также в пятерке лидеров Саудовская Аравия, Израиль и Катар.