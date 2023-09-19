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США импортировали рекордный объем удобрений из России
США импортировали рекордный объем удобрений из России, пишет РИА Новости со ссылкой на американскую статистическую службу.
Стоимость закупок достигла 944 миллионов долларов, предыдущий максимум поставили в прошлом году по итогам семи месяцев. Россия заняла второе место по поставкам удобрений в Соединенные Штаты в этом году. На первой строчке расположилась Канада. Также в пятерке лидеров Саудовская Аравия, Израиль и Катар.
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