США ищут организацию, которая поможет болгарам научиться распознавать фейки

Отмечается, что население Болгарии якобы утопает в подвергаемой манипулированию информации и пропаганде. Подобные сообщения, по мнению американских специалистов, направлены на ослабление демократических институтов и подрыв евроатлантической ориентации страны, а также на обострение социальных разногласий. При этом сами болгары, по мнению Госдепа, даже и не догадываются, насколько большую угрозу ложная информация представляет для безопасности и стабильности их страны.