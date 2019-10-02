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США испытали ракету "Минитмен-3"

Проверки эффективности, готовности и точности системы оружия. Соединенные Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Минитмен-3". Об этом сообщает командование глобального удара ВВС США. Запуск был совершен ночью из шахтной установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Головная часть ракеты пролетела почти 7 тысяч километров и поразила заданную цель.

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