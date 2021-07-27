США испытывают дефицит авиатоплива. Из-за пандемии уже более года в трубопроводах страны течет преимущественно бензин и дизель. Из-за этого по всем Штатам происходят задержки поставок керосина. Некоторые компании уже предупредили пилотов о дефиците и просят экономить горючее по максимуму. По прогнозам экспертов, в лучшем случае ситуация продлится до середины августа, но при неправильной координации совместных усилий, может, и дольше.