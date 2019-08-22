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США изучают вопрос об отмене предоставления гражданства тем, кто появился на свет в стране
В Белом доме изучают вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства США тем, кто появился на свет на территории страны даже в том случае, если их родственники не являются гражданами государства. Об этом заявил Дональд Трамп на брифинге в Вашингтоне. До сих пор дети мигрантов имели возможность получить гражданство по праву рождения - на основании 14-ой поправки к Конституции США. К слову, Трамп предлагал покончить с такой практикой еще 3 года назад во время предвыборной кампании. В прошлом году он вновь вспомнил об этой идее и заявил о намерениях подписать указ, которым и будут внесены изменения.
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