США изучают вопрос об отмене предоставления гражданства тем, кто появился на свет в стране

В Белом доме изучают вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства США тем, кто появился на свет на территории страны даже в том случае, если их родственники не являются гражданами государства. Об этом заявил Дональд Трамп на брифинге в Вашингтоне. До сих пор дети мигрантов имели возможность получить гражданство по праву рождения - на основании 14-ой поправки к Конституции США. К слову, Трамп предлагал покончить с такой практикой еще 3 года назад во время предвыборной кампании. В прошлом году он вновь вспомнил об этой идее и заявил о намерениях подписать указ, которым и будут внесены изменения.