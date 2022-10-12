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США хотят наказать Саудовскую Аравию

Хозяин такой евромарионетки доволен. Падение и крах Единой Европы налицо. Теперь в прицеле Вашингтона Саудовская Аравия.

Байден расширил свой список "виновных во всех бедах американцев" заякобы сговор с Россией по поводу цен на нефть.

В Сенат США внесен законопроект о немедленной остановке поставок американского оружия Саудовской Аравии сроком на год. Вот только уходя с этого рынка, Штаты не задумываются, смогут ли также легко вернуться назад и кто потеряет больше - Эр-Рияд или Вашингтон.5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября. Госсекретарь США по традиции залепетал про санкции и различные варианты ответных шагов.

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