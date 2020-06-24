США хотят построить крупную АЭС в Польше

Вашингтон нацелен на подписание соглашения о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики и реализацию проекта возведения сразу нескольких мощных атомных станций на польской территории. Об этом сообщила представитель Белого дома. Это наверняка станет и одним из предметов сегодняшних переговоров Дональда Трампа и Анджея Дуды в Вашингтоне.



Еще в прошлом году польское правительство сообщило о планах в течение 20 лет возвести 6 атомных энергоблоков. В качестве потенциальных поставщиков технологий рассматривают США, Японию и Южную Корею. Единственную в Польше атомную станцию "Жарновец" достроить не удалось. Проект заморозили в 1990 году.



