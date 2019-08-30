США хотят взимать с Китая имперские долги. Администрация Дональда Трампа всерьез задумалась об этом - пишет агентство "Блумберг". Оно же сообщает - в США проживают тысячи держателей просроченных облигаций Китая имперских времен. После провозглашения КНР новые власти Поднебесной отказались выплачивать долги старого правительства. Теперь пришел час расплаты - посчитали в Вашингтоне и даже прикинули примерную сумму взысканий - по ценным бумагам Пекин должен более триллиона долларов.