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США хотят закупить вооружение и боеприпасы стран бывшего Советского Союза

Пентагон планирует заключить с несколькими поставщиками пятилетний контракт с неустановленным сроком поставки оружия в места дислокации НАТО. Североатлантический альянс, в частности, заинтересован в приобретении автомата Калашникова и пистолета Макарова.

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