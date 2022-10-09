США хотят завершения конфликта в Украине

Соединенные Штаты Америки хотели бы скорейшего урегулирования конфликта в Украине дипломатическим путем. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет sb.by.



Он отметил, что Вашингтон хочет того, что конфликт, продолжающийся слишком долго, как можно скорее был урегулирован. "Необходимо, чтобы обе стoроны могли сесть и догoвориться, найти выхoд из этoго мирным и диплoматическим путем", - сказал он.



Кроме того, Джон Кирби заявил, что США не видят признаков готовности РФ к использованию ядерного оружия.