Американская система проверки на допинг не соответствует мировым стандартам. Представитель МОК Ричард Паунд привел красноречивый пример. Принятый в 2020 году "закон Родченкова"позволяет американским судам выносить уголовные приговоры заприменение допинга на мероприятиях с участием американских спортсменов. Однако под такой политический пресс попали 23 китайских пловца, которых США обвинили во время внутрикитайских соревнований. Притом, что в радиусе 10 тысяч километров не было ни одного американского спортсмена.



Причина очевидна - более половины из обвиняемых американской стороной китайских пловцов собираются на Олимпийские игры в Париже. Американцы просто неприкрыто подчищают ряды своих конкурентов.