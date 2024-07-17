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США лишат права на проведение Олимпийских игр?
Соединенные Штаты могут быть лишены права на проведение Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах.
Американская система проверки на допинг не соответствует мировым стандартам. Представитель МОК Ричард Паунд привел красноречивый пример. Принятый в 2020 году "закон Родченкова"позволяет американским судам выносить уголовные приговоры заприменение допинга на мероприятиях с участием американских спортсменов. Однако под такой политический пресс попали 23 китайских пловца, которых США обвинили во время внутрикитайских соревнований. Притом, что в радиусе 10 тысяч километров не было ни одного американского спортсмена.
Причина очевидна - более половины из обвиняемых американской стороной китайских пловцов собираются на Олимпийские игры в Париже. Американцы просто неприкрыто подчищают ряды своих конкурентов.
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