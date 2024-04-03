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США меняют курс - вооружать Украину будут в основном европейцы
Американцы, похоже, готовы окончательно сбросить с себя расходы на украинский конфликт, переложив их на плечи европейцев.
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс рассматривает возможность принятия 5-летней программы поддержки Киева оружием. Бюджет проекта - 100 млрд долларов. При этом от американцев потребуются только 16 млрд, остальное должны предоставить европейские партнеры.
Меж тем в рядах военных экспертов все шире мнение, что пресловутой помощи Киеву от Байдена и не будет. Более того, Белый дом с самого начала не собирался ее предоставлять.
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