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США модернизируют тактическое ядерное оружие
После заявления Путина Штаты сохраняли хладнокровие недолго. Пентагон приступает к активной модернизации своего тактического ядерного оружия, сообщает журнал Politico. В настоящий момент ведомство располагает умеренным количеством таких зарядов: их всего 230 против двух тысяч у России. Вашингтон надеется, что усовершенствование средств доставки и самих боеприпасов, а также удачное размещение данного оружия позволит компенсировать незначительность его запасов. Сейчас тактические заряды США размещены в Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции. Финляндия и Швеция после вступления в НАТО тоже вполне могут принять это оружие. Пока на все вопросы в этой связи Хельсинки и Стокгольм отвечают неопределенно: дескать, решение будет принято впоследствии и с учетом всех актуальных обстоятельств. Вопрос о вступлении в НАТО ни одна из этих стран на референдум не выносила. Решение о размещении атомного оружия тоже наверняка будет решаться кулуарно.
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