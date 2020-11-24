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США могут пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу
Администрация Джо Байдена должна вернуть Вашингтон в Договор по открытому небе, считает конгресс США. Действующий президент Дональд Трамп, решив довести до конца процесс выхода из документа, лишает новую администрацию возможности действовать в соответствии с намеченным политическим курсом. Решение главы Белого дома о прекращении участия в договоре с сожалением восприняли в ООН. В Организации Объединенных Наций призывают остальных участников оставаться в соглашении. В Беларуси также надеются на политическую мудрость американского руководства, которое намерено пересмотреть это решение в ближайшее время.
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