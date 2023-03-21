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США могут пересмотреть статус торговых отношений с Китаем

В Конгрессе США рассмотрят законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем.

С соответствующей инициативой выступил сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули. По его мнению, принятие подобного закона позволит "снизить зависимость" Соединенных Штатов от КНР в экономическом отношении.

Кроме отмены нормального статуса торговых отношений с Пекином, законопроект предлагает пересмотреть тарифы на китайские товары в сторону их увеличения.

Более того, инициатива предусматривает расширение полномочий президента США по еще большему повышению торговых пошлин на продукцию из Поднебесной.

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