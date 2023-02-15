США могут столкнуться с дефолтом в июле-сентябре 2023 года, если не будут повышены лимиты госдолга, предупредило бюджетное управление конгресса. Об этомпишет РИА Новости.



"Если лимит госдолга не будет изменен, то возможности правительства для привлечения заимствований с использованием экстраординарных мер будут исчерпаны между июлем и сентябрем 2023 года, то есть в четвертом квартале текущего финансового года", - сказано в докладе управления.



Администрация США призывает законодателей оперативно и без предварительных условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие, однако республиканская оппозиция требует переговоров на тему сокращения бюджетных трат.



"Если лимит долга не будет повышен или приостановлен до исчерпания потенциала экстраординарных мер, то правительство не сможет в полном объеме оплачивать свои обязательства. В результате правительству придется отложить производство платежей для некоторых видов деятельности, объявить дефолт по долговым обязательствам или то и другое вместе", - сказано в бумаге.



Фото: РИА Новости

