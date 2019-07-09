США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября

Причина - слишком низкие налоговые поступления. Об этом говорится в докладе Центра двухпартийной политики Вашингтона. Как отмечают авторы, администрация главы Белого дома должна в ближайшее время активизировать переговоры с конгрессом для последующего повышения потолка госдолга. В феврале он впервые в истории превысил 22 триллиона долларов. При этом, вероятнее всего, тенденция к ускорению роста сохранится, поскольку расходы американского правительства никак не контролируются.