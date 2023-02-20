Конгресс США предупредил о возможном дефолте в стране. В январе текущего года Соединенные Штаты исчерпали лимиты заимствований и приступили к экстраординарным мерам. Среди них - заморозка взносов в социальные и пенсионные фонды. Затем Минфин прекратил инвестировать в Фонд ценных бумаг, который является частью пенсионной системы федеральных служащих. Бюджетное управление американского конгресса заявляет, если лимит долга не будет повышен или приостановлен до завершения всех мер, то правительство не сможет оплачивать свои обязательства в полном объеме. В результате придется отложить платежи для некоторых видов деятельности или объявить дефолт по долговым обязательствам.