США начали переброску дополнительных войск в Европу

США начали переброску дополнительных американских войск в Европу. Об этом сообщает телеканал CBS. Около 2 тысяч солдат уже вылетели из Северной Каролины на военно-транспортных самолетах. Подавляющее большинство - примерно 1 700 военнослужащих - разместят в Польше, остальных - в Германии. Ранее в Пентагоне заявили, что в Украину Штаты военных отправлять не намерены.