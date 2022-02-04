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США начали переброску дополнительных войск в Европу

США начали переброску дополнительных американских войск в Европу. Об этом сообщает телеканал CBS. Около 2 тысяч солдат уже вылетели из Северной Каролины на военно-транспортных самолетах. Подавляющее большинство - примерно 1 700 военнослужащих - разместят в Польше, остальных - в Германии. Ранее в Пентагоне заявили, что в Украину Штаты военных отправлять не намерены.

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