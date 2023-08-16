США начали подготовку к новой пандемии

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов отметил, что в июле 2023 года стало известно о создании Вашингтоном управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования. «Таким образом, США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов", - резюмировал Игорь Кириллов.