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США начали подготовку к новой пандемии
США начали подготовку к новой пандемии. Об этом сообщили в российском Минобороны.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов отметил, что в июле 2023 года стало известно о создании Вашингтоном управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования. «Таким образом, США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов", - резюмировал Игорь Кириллов.
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