США начали процедуру выхода из Парижского соглашения

Соответствующий запрос направлен в ООН. Об этом заявил Майк Помпео. Напомним, Парижское соглашение было подписано почти три года назад двумя сотнями стран ради борьбы с глобальным потеплением. Дональд Трамп сразу после вступления в президентскую должность пообещал из него выйти, вызвав тем самым резкую мировую критику. Однако прием заявок на выход из договора открылся только через три года после его вступления в силу - то есть накануне. Трамп утверждает, что отказ поддержит американскую экономику и занятость в промышленности и энергетике. При этом США являются мировыми лидерами по сокращению всех видов выбросов в атмосферу.