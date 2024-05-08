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США начали в Европе крупные военные учения Astral Knight

США начали в Европе крупные военные учения Astral Knight. По сообщениям пресс-секретаря Пентагона, на двухнедельных маневрах отработают полеты и симуляцию боевых действий в Польше и странах Балтии. Задействуют 5 тыс. военных из США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. А также свыше полусотни самолетов и других летательных аппаратов.

Жертвами милитари-амбиций властей становятся военные этих стран. Стало известно, что более десятка солдат НАТО пострадали в результате прыжков с парашютом во время учений в Швеции. Местные СМИ уточняют, военнослужащие из США, Венгрии и Италии получили ранения и переломы.

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