США начали выводить свои войска с афганской территории

Процесс идет по соглашению, которое было достигнуто в конце февраля в Дохе с радикальным движением "Талибан". Полностью выведут американский военный контингент за 14 месяцев. А в ближайшее время Соединенные Штаты сократят численность войск в Афганистане до 8 600 солдат.



