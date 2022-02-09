США начинают переброску стратегических бомбардировщиков В-52 в Великобританию

Геополитическую ситуацию в регионе пытаются раскачать США. Штаты начинают переброску стратегических бомбардировщиков Б-52 в Великобританию. Первые самолеты прибудут в ближайшие дни. Что интересно, объявили об этом сразу после того, как Пентагон указал, что возле украинских границ наблюдается снижение военной активности России.

США направили в Киев военнослужащих морской пехоты

В Киев в составе команды усиления направили не менее 8 военнослужащих Корпуса морской пехоты США. Военные будут обеспечивать безопасность американского посольства.

США и Великобритания продолжают переброску войск в Польшу

В Польше сегодня приземлился очередной транспортный самолет армии США. На его борту несколько сотен солдат. Всего их прибудет 1 700. Минобороны Великобритании также направит к восточным границам Евросоюза 350 военных.

CNN: Журналистам не разрешили присоединиться к отправленным в Европу военным