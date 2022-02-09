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США начинают переброску стратегических бомбардировщиков В-52 в Великобританию
Геополитическую ситуацию в регионе пытаются раскачать США. Штаты начинают переброску стратегических бомбардировщиков Б-52 в Великобританию. Первые самолеты прибудут в ближайшие дни. Что интересно, объявили об этом сразу после того, как Пентагон указал, что возле украинских границ наблюдается снижение военной активности России.
США направили в Киев военнослужащих морской пехоты
В Киев в составе команды усиления направили не менее 8 военнослужащих Корпуса морской пехоты США. Военные будут обеспечивать безопасность американского посольства.
США и Великобритания продолжают переброску войск в Польшу
В Польше сегодня приземлился очередной транспортный самолет армии США. На его борту несколько сотен солдат. Всего их прибудет 1 700. Минобороны Великобритании также направит к восточным границам Евросоюза 350 военных.
CNN: Журналистам не разрешили присоединиться к отправленным в Европу военным
Журналистам присоединиться к отправленным в Европу американским войскам не разрешили. Многие запросы были заблокированы. Об этом сообщает телеканал CNN. Некоторые местные издания потребовали от Пентагона "немедленно начать процесс выдачи разрешений журналистам", поскольку американцы имеют право знать, "что делают их войска и как тратятся их налоги".
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