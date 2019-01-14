США начинают вывод войск из Сирии

По словам американского президента, подразделения покидают арабскую республику, одновременно сражаясь с оставшимися в стране террористами. О таком решении Дональд Трамп объявил в середине декабря. После этого пост министра обороны США покинул Джеймс Мэттис. Он объяснил это тем, что его взгляды разошлись с позицией президента.